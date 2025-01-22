韩国政府：不能将北韩士兵遣送至可能会遭受迫害的地方

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，无论北韩和俄罗斯是否正式承认北韩派兵俄罗斯，若北韩军俘虏有意投奔韩国，政府将为此做出外交努力的立场没有改变。韩国外交部一位官员29日会见记者时表示，与北韩是否承认派兵俄罗斯无关，在乌克兰遭到扣押的北韩士兵被视为战争俘虏，他们必须得到保护。他们不能违背本人的自由意愿而被遣送回有遭受威胁的地方，这也符合《日内瓦公约》等国际法的有关惯例。有人认为，由于北韩正式承认派兵俄罗斯，在遣返俘虏的谈判中，可能会做出强烈的反应。依据关于战俘待遇的《日内瓦公约》，交战中被抓获的战俘须在停战后立即遣返回国。但是这批战俘回到北韩后，面临侵犯人权的风险很大。根据红十字国际委员会(ICRC)关于日内瓦第三公约评注，遣返俘虏的义务属于例外。违背本人意愿而遣送回北韩，违反了禁止强制遣返的原则。在北韩承认派兵之前，韩国和乌克兰通过各种机会确认了北韩士兵在俄军指挥下战斗的情况，由此一直将被俘的北韩士兵视为战俘，进行了（北韩战俘）投奔（韩国）的相关协商。韩国外交部发言人李在雄在例行记者会上表示，根据宪法，北韩军人也是韩国国民，政府将根据他们的要求前往韩国时予以全部接受的基本原则及相关法令，提供必要的保护和援助。韩国已向乌克兰转达了政府的立场，将继续进行必要的协商。政府为了将北韩军俘虏送还韩国而在多方面进行积极努力。