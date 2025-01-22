三星电子实现最高季度营业额纪录

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韩国国际广播电台报道：三星电子今年第一季度因Galaxy S25智能手机销量向好而创下了季度销售的历史最高纪录。虽然用于服务器的DRAM销售扩大，但是由于高带宽存储器(HBM)销量减少等原因，导致半导体事业业绩有所下降。三星电子30日宣布，今年第一季度合并报表营业利润暂算为6.6853万亿韩元，比去年同期增长1.2%。三星电子4月30日公布的初步统计数据显示，以合并报表为基准，今年第一季度的营业利润为6.6853万亿韩元，同比增长1.2%。营业额为79.1405万亿韩元，同比增长10.05%，由此创下了有史以来最高季度销售额纪录。之前的最高销售额是去年第三季度的79.0987万亿韩元。净利润为8.2229万亿韩元，同比增长21.74%。移动业务以“Galaxy S25效应”带动了公司整体业绩。负责智能手机等产品的设备体验(DX)部门的销售额为51.7万亿韩元，营业利润为4.7万亿韩元。三星电子移动体验（MX）和网络事业部因Galaxy S25销售强劲和零部件价格下降等外部因素，销售额和营业利润均有所增加，其中销售额为37万亿韩元，营业利润为4.3万亿韩元。对于未来的展望，三星电子表示，如果目前的不确定性得到缓解，预计下半年公司业绩会有所改善，并期待今年出现“上低下高”的走势。