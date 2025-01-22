三月访问韩国的外国游客为161万人次

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韩国国际广播电台报道：3月访问韩国的外国游客达161万人次，比新冠疫情前略有上升。随着海外旅游人气的高涨，今年第一季度出国旅游的韩国国民达到780万人次，为访韩外国游客387万人次的一倍。韩国旅游发展局4月30日透露，3月访问韩国的外国游客为161.4596万人次，相当于2019年同月的105.1%。3月访问韩国最多的是中国游客，为41.7万人次，其次是日本（38.3万人次）、中国台湾（14万人次）、美国（13.2万人次）、越南（5.3万人次）。据统计，中国台湾、美国和越南市场分别比2019年同期增长了42.1%、56.8%、12.5%，中国和日本市场分别恢复至85.5%和102.2%。从各地区来看，非洲中东市场和欧洲美州市场分别超过了新冠疫情时期，分别达到2019年同月的107.5%和134.0%。今年第一季度访韩游客达387万人次，同比增长13.7%， 这已恢复至2019年同期的100.7%。按国家和地区来看，依次是中国（112万人）、日本（78万人）、中国台湾（40万人）、美国（28万人）、越南（13万人）。今年3月前往海外的韩国国民为219.7971万人次，恢复至2019年同月的94.2%。 第一季度出国旅游的韩国国民共有780万人次，是访韩外国人的一倍。