韩国国情院：北韩军在俄伤亡超4700人 其中阵亡600人

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院（国情院）已确定，北韩派往俄罗斯的军队中约有4700多人伤亡。国会情报委员会干事、国民力量党议员李成权和共同民主党议员金炳基4月30日在国会举行的情报委员会非公开座谈会上表示，国情院报告了上述内容。国情院报告说，北韩分两次向俄罗斯派兵1.5万人，其中伤亡人数为4700多人，其中600多人阵亡。报告称，死伤者中已有2000多人从今年1月开始用飞机和列车送回北韩，目前正在平壤等地隔离收容。据了解，死者是在俄罗斯当地火化后被送回北韩的。金炳基表示，由于北韩此前未正式承认派兵，将尸体运回北韩国内存在负担。国情院还说，库尔斯克被收复的3月以后，双方交战次数减少。由于派兵长期化，北韩军队内部出现了过度饮酒和盗窃等部分越轨行为。有关北韩是否会再次派兵的问题，国情院分析说，虽然目前没有明显的第三次派兵动向，但北韩通过派兵文件暗示将追加提供支援，而且正在加强特战兵力训练，不能完全排除第三次派兵的可能性。国家情报院还分析称，北韩国务委员长金正恩不会出席俄罗斯纪念二战胜利80周年的“胜利日”活动，有可能派最高人民会议常任委员会委员长崔龙海等人与会。金炳基介绍说，如果金正恩出席，几天前就能观察到警卫动向，由于没有观察到，金正恩可能不会出席，因此预测崔龙海将代之出席。