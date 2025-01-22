韩国水核电承揽捷克核电站新机组项目

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韩国国际广播电台报道：韩国水电与核电公司（韩国水核电）承揽规模达26万亿韩元的捷克核电站新机组项目。据路透社等媒体报道，捷克政府当地时间4月30日召开内阁会议，批准杜库凡尼核电站新建机组项目预算，并表示将于5月7日与韩国水核电签署正式合同。这是韩国企业自2009年承建阿联酋巴拉卡核电站项目后，时隔16年再次成功出口。合同签署后，韩国水核电将在目前拥有4个机组的杜库凡尼核电站园区新建第5、6号机组。预计捷克政府还将在敲定特梅林核电站第3、4号机组建设计划后，将该项目的优先谈判权授予韩国水核电。捷克总理菲亚拉在当天的媒体见面会上表示，捷克政府将持有杜库凡尼核电站新机组项目80%的股份。捷克政府预计，该项目将耗资4000亿克朗、约折合26.2万亿韩元。韩国水核电于2022年参加竞标，凭借价格优势和工期遵守能力击败了美国西屋电气和法国电力集团，于去年7月当选优先谈判对象。韩国水核电原本计划今年3月签署最终合同，但是因与西屋电气发生知识产权纠纷、其他竞争公司提起反垄断申诉而被迫推迟。今年1月，韩国水核电与西屋电气就知识产权纠纷达成和解，西屋电气随后撤销了反垄断申诉。4月24日，捷克反垄断办公室（UOHS）驳回了其余申诉。新机组将从2036年起按序投运。捷克政府计划降低火电占比，转而到2050年将核电占比从去年的40.7%提升到50%。韩国水核电主导的企业联合体包括韩电技术、韩电KPS、韩电核电燃料等韩国电力集团所属公司及斗山能源、大宇建设等民间企业。