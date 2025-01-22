代总统韩德洙最后一次主持安全会议 宣布辞职

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韩国国际广播电台报道：代行总统职权的国务总理韩德洙5月1日就俄北合作和网络威胁表示，必须维持全面应对态势，在应对新威胁的同时万无一失地保护国民的生命和财产。韩德洙当天在政府首尔办公大楼主持安全有关部门长官会议时表示，北韩加快向俄罗斯靠近，改良针对我国的武器系统并谋划新的挑衅，我国政府、企业和国民持续暴露在网络攻击的威胁之下。韩德洙指出，军队士气是决定战争胜负的核心因素，应格外致力于改善官兵待遇、提振士气。韩德洙表示，许多国民担忧第二届特朗普政府的政策所引发的国际社会紧张将对我国安全造成影响。希望政府在对美谈判等应对国际新秩序的过程中，把国家利益放在首位，秉持“国家安全不容妥协”的原则，冷静、认真地推进各项工作。韩德洙指出，牢固的安全屏障是国家的根基，也是支撑我国经济的支柱。希望外交安全部门团结一致，秉持主人翁意识和责任感，一心为国为民。此次会议是韩德洙作为代总统的最后一项工作。韩德洙当天下午4时在政府首尔办公大楼发表讲话，宣布决定辞去总理职务，为克服当前的危机尽己所能。韩德洙还表示，若无法克服当前的极端对立政治局面、建立起协同治理的框架，任谁执政都将只是分裂和矛盾的不断重演。预计韩德洙将于2日在国会正式宣布参加总统选举。