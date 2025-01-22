特朗普：有可能与韩国就关税达成协议

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普称，有可能与正就关税问题进行谈判的韩国、日本、印度达成贸易协议。特朗普当地时间4月30日在新闻频道NewsNation举办的市政厅活动中就相关提问回答说，我们有可能与他们达成协议（We have potential deals with them）。有意见指出，关税为美国普通民众带来了损失。对此，特朗普表示，超过100个国家迫不及待地与美国展开磋商，不分昼夜地给我们打电话；我们拥有极大的实力优势，将达成出色的协议。特朗普还表示，随时有可能中断谈判、任意制定关税率，不过我们正与韩国、日本谈判，也在与其他许多国家谈判。特朗普说，我们处于更有利的位置，他们需要我们。我们为韩国的军队付钱，他们却在贸易关系中利用我们。韩美两国在4月24日举行的贸易磋商中就制定“7月一揽子协议”形成共识，作为后续措施，两国从当天起展开了工作级别“技术磋商”。不过韩国政府表示，磋商旨在制定未来谈判的框架，不会急于谈判，也不会赶在下届政府成立前结束谈判。另外，有意见指出，若关税对美国经济造成的负面影响不能在明年秋天中期选举前得到化解，那么有可能令民主党在选举中获胜。特朗普承认了这一点，但同时也表示，能够说服人们相信关税政策的好处。