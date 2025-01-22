韩德洙和崔相穆相继辞职 由社会副总理李周浩担任代总统

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统、国务总理韩德洙5月1日批准经济副总理兼企划财政部长官崔相穆的辞呈。由此， 自5月2日零时起，由社会事务副总理兼教育部长官李周浩担任韩国代总统。5月1日晚10时30分许，在韩国共同民主党的主导下，崔相穆的弹劾动议案被提交至国会全体会议审议。随后，他向代总统韩德洙表明了辞意，韩德洙立即前往政府首尔办公大楼，批准了崔相穆的辞呈。将参加总统选举的韩德洙当天早些时候发表对国民谈话，宣布辞去代总统和国务总理职务。韩德洙的任期截至当天晚上12点。韩德洙宣布辞职后，自5月2日零时起，原本应由崔相穆担任的代总统职务。由于崔相穆也辞去职务，因此由社会事务副总理李周浩担任代总统职务。在国务委员中，李周浩排名第四位，截至总统选举的6月3日为止，约五周的时间内，他将负责国政事务。总理室表示，韩德洙在批准崔相穆辞呈后，会见了李周浩。韩德洙嘱咐李周浩在任何情况下，都要全力以赴确保国政稳定运行。但随着史无前例的“代代代行”总统体制成为现实，国务会议是否合法成立有可能引发争议。崔相穆辞职后，国务委员仅剩14人。但根据宪法规定，国务会议应由15至30名国务委员组成，然而总统令则规定，国务会议需有过半数（现为21人中的11人）委员出席方可召开。国务调整室表示，召开国务会议不存在问题，并援引法制处的解释称，根据《政府组织法》，只要国务委员成员数超过15个，即便部分职位出现空缺，国务会议仍可成立，因而在宪法上也不存在任何问题。目前《政府组织法》上的国务委员职位数量为19个。