李在明涉嫌违反《公职选举法》案被发回重审引发巨大波澜

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国大法院将李在明涉嫌违反《公职选举法》一案发回二审法院重审，在韩国政界引发巨大波澜。韩国共同民主党强烈抗议称，这是大法院介入选举的不当行为。李在明得知宣判结果后表示，判决结果与自己预想的截然不同，民意最为重要。在大法院发回重申后，共同民主党召开了紧急议员大会。该党谴责大法院介入大选，指称大法院作出了剥夺国民选择的政治宣判。该党议员们谴责说，“这是大法院的政变，也是内乱行为”，“司法正义已死亡”。议员们还说，李在明是通过竞选选出的总统候选人，不会因法院的判决而动摇，明确表明不会更换候选人。祖国革新党指出，这是明显的司法政变，也是右派内乱势力的反击。国民力量党则表示，大法院发回重审是对李在明的定罪，这是法治秩序得到了恢复。如果李在明不辞职，便是对国民的侮辱。该党紧急对策委员会委员长权宁世表示，李在明已经失去了总统候选人的资格。李在明口口声声称民意最重要，接受大法院的判决也就是接受民意。该党总统预备候选人也对李在明展开了攻击。金文洙表示，李在明应该深刻认识到法律的严正和可怕，应立即辞去候选人的资格；韩东勋则表示，李在明肯定不会放弃，我会压倒性地击败李在明。