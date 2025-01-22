金文洙当选国民力量党总统候选人

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韩国国际广播电台报道：前雇佣劳动部长官金文洙3日当选国民力量党总统候选人。金文洙候选人当天在京畿道高阳市一山KINTEX国际会展中心举行的第五次全党大会上，以56.53%的得票率战胜国民力量党前党首韩东勋(43.47%)。国民力量党选举管理委员会本月1日至2日实施了50%的党员选举人团投票和50%的国民舆论调查。得票合计结果显示，金文洙获得最多票数，最终当选该党总统候选人。自前总统尹锡悦遭到弹劾后，在保守派中支持率一直处于领先地位的金文洙上月9日加入国民力量党，正式参加党内总统候选人的竞选活动。之后在不到一个月的时间里正式当选曾是执政党的国民力量党的总统候选人。据统计，金文洙在党员投票中获得61.25%(24.6519万票)支持，比韩东勋 (38.75%，15.5961万票)高出20%以上。金文洙在舆论调查中也获得了51.81%支持，领先于韩东勋(48.19%)。属于党内反对弹劾派的金文洙候选人表示，虽然不赞成紧急戒严，但是共同民主党接连弹劾也是原因所在。金文洙候选人的主要支持阶层是“反对弹劾派”的保守层。亲尹锡悦派等党内主流阶层也被视为支持的基础。金文洙上月9日在国会正式宣布参加大选，并强调“将正确树立自由民主主义大韩民国的认同感，使大韩民国更加伟大”。他还表示，必须与否定大韩民国伟大成就的势力进行抗争，并取得最终胜利。他说，本人将彻底纠正以讹言谎语将大韩民国推向混乱和毁灭的共同民主党。随着3日最终选出国民力量总统候选人，与前一天宣布参选的前国务总理韩德洙的单一化进程也将加速。金文洙候选人在竞选期间对与前国务总理韩德洙的单一化表现出了积极态度。金文洙1951年出生于庆尚北道永川市，上世纪七、八十年代引领劳工运动和民主化运动，从政后，历任第15至17届国会议员，并于2006年和2010年当选京畿道道知事。