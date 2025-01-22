民调：李在明支持率46.5% 韩德洙34.3%

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韩国国际广播电台报道：5日公开的一项民调结果显示，假设大选出现共同民主党候选人李在明、保守党派单一候选人、改革新党李俊锡三者对决的情况，李在明以超过46%的支持率排名第一。Realmeter受《能源经济新闻》委托于上月30日至本月2日面向全国1509名18周岁及以上选民实施下届大选候选人喜好度调查，并得出上述结果（置信度95%、抽样误差±2.5个百分点）。在李在明、国民力量党候选人金文洙、改革新党候选人李俊锡三者对决的情况下，李在明支持率为46.6%、金文洙为27.8%、李俊锡为7.5%。具体来看，94.9%的共同民主党支持者和81.7%的进步派支持李在明；60.3%的国民力量党支持者和48.9%的保守派支持金文洙。在中立派群体中，李在明支持率为52.1%、金文洙为20.3%。在李在明、无党派预备候选人韩德洙、改革新党李俊锡三者对决的情况下，李在明支持率为46.5%、韩德洙为34.3%、李俊锡为5.9%。具体来看，95.4%的民主党支持者和81.9%的进步派支持李在明，71.4%的国民力量党支持者和57.7%的保守派支持韩德洙。在中立派群体中，李在明的支持率为52.3%、韩德洙为28.3%。此次调查在5月3日金文洙当选国民力量党候选人前实施；调查期间（5月1日），大法院全员协议体将李在明违反《公职选举法》案件发回重审。另外，51.5%的应答者表示下届大选应“由在野党实现政权更替”，这一比例较上一次调查下滑5.3个百分点；42.8%的应答者认为应“延长执政党政权”，较上一次调查上升5.1个百分点。另有5.6%保留意见。政党支持率方面，共同民主党为42.1%，较前一周下滑4.7个百分点；国民力量党为41.6%，较前一周上升7.0个百分点。两者差距时隔六周再次缩小到误差范围之内。本次调查以无线电话（100%）自动应答的方式实施，应答率为6.4%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会主页。