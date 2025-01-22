SK电讯：已为100万人更换USIM卡 5日起暂停新开通业务

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韩国国际广播电台报道：SK电讯5日表示，自服务器遭到黑客攻击至今，已为100万人更换USIM卡。SK电讯公关中心主任金熙燮在当天举行的例行简报会上表示，截至目前已有100万人更换USIM卡、770万人预约更换，将尽快确保USIM卡货量，迅速进行更换工作。截至当天上午9时，加入USIM卡保护服务的用户累计2218万人。另外，SK电讯从当天起暂停全国代理门店和线上渠道的新用户开通业务，专注于更换USIM卡。金熙燮表示，截至4日，我们集中全力应对机场方面的需求；假期结束后，一旦确保USIM卡将立刻分配到代理门店，并优先为预约的用户更换。金熙燮还表示，我们决定随时为有需要的用户更换USIM卡，不设定期限。根据目前了解到的情况及调查机构方面的消息，黑客事件发生两周以来，尚未发现非法复制USIM卡造成损失、用户账户信息遭窃导致金钱损失等情况。金熙燮就损失举证问题表示，无论是否加入USIM卡保护服务，都将由公司承担损失责任。另外，SK电讯副社长柳正桓发布公告说，韩国互联网振兴院（KISA）在调查SK电讯服务器事件的过程中发现了新的恶意代码。对此，金熙燮称，一旦得出有意义的结论，联合调查团将举行发布会。