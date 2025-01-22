北韩公开新型坦克 金正恩强调装甲武装革命

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韩国国际广播电台报道：北韩先后公开新型武器，炫耀武装力量，最近一次为新型坦克。据朝中社4日报道，金正恩委员长对重要坦克厂进行现场指导，具体了解了生产情况、现代化项目进展情况和坦克核心技术研究课题执行情况。金正恩还站在新型坦克顶部，俯身查看了内部，并对军队干部作出了指示。金正恩称，陆军更迭列装最新型坦克和装甲车，以替换上世纪的装甲武器，是武力建设和陆军现代化的最重要问题。他强调，建设具有尖端水平的大规模坦克、自行火炮生产能力，并在短时间内全面更新装甲武器系统，是实现党中央关于展开第二次装甲武装力量革命的远大构想和战略意图的重要任务。北韩向俄罗斯援助炮弹、自行火炮等常规武器，试图借机提高军工产业的产能并推动现代化。此次公开的新型坦克装备有可从内部进行远程操控的机枪、探测敌方炮弹的雷达、对敌方炮弹作出反应的防御装甲。包裹在坦克外部的结构物能够防御无人机和携带式反坦克导弹，俄罗斯坦克在乌克兰战争中使用了这一装备。此外，北韩还公开了疑似模仿俄罗斯技术或双方合作的预警机、驱逐舰等陆海空现代化常规武器。曾担任军事记者的国民力量党议员庾龙源指出，金正恩视察的工厂应为平安北道龟城坦克厂，所视察坦克与去年11月武器装备展览会上亮相的坦克相同。随着俄北两国军事合作水平不断提高，分析认为北韩军或参加本月9日俄罗斯纪念卫国战争胜利阅兵式。