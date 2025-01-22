韩军工‘四巨头’手持订单将近100万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：在全球市场上突飞猛进的韩国主要军工企业手持订单量将近100万亿韩元，预示着未来将继续高速增长。受地缘政治不确定性上升的影响，欧洲、中东等地区主要国家纷纷提高国防开支，韩国主要军工企业积极制定竞标战略、扩大投资。据军工业界5日消息，韩国四大军工巨头韩华航空航天公司、韩国航空航天工业公司（KAI）、LIG Nex1、现代乐铁的手持订单总量约为94.9万亿韩元。韩华航空航天公司在近期的业绩发布会上表示，以一季度为准，地面兵装手持订单量为31.4万亿韩元。以往韩国军工企业的手持订单通常依赖内需，不过从韩华航空航天公司的情况来看，这一情况得到了改善，出口占比达到65%，远远高于内需（35%）。韩华航空航天公司去年与波兰签订“天舞”EC2多管火箭炮合同（2.3万亿韩元），与罗马尼亚签订K9自行火炮合同（1.4万亿韩元），与沙特阿拉伯签订地对空导弹（SAM）发射台合同（9000亿韩元）。公司今年又与印度签订第二批K9自行火炮出口合同，并与波兰签订KAAB自行火炮车身组件合同，预计这两项合同将被计入二季度手持订单量。韩国航空航天工业公司（KAI）在近期公布的《2025年企业价值提升计划》中表示，以去年底为准，公司手持订单为24.7万亿韩元。KAI主要生产韩国型超音速战斗机KF-21和多用途战斗机FA-50，手持订单在2020年为18.4万亿韩元、2021年为18.7万亿韩元、2022年为20.7万亿韩元、2023年为21.8万亿韩元、2024年为24.7万亿韩元，年均增长率高达7.7%。专业生产诱导武器的LIG Nex1表示，以去年底经营报告为准，手持订单为20万亿韩元，其中出口占比超过50%。2019年-2021年，LIG Nex1的手持订单在6万亿-8万亿韩元；2022年与阿联酋成功签订“天弓Ⅱ”中长距离地对空导弹系统合同（2.7万亿韩元）后，一举突破12万亿韩元。2023年，LIG Nex1向沙特阿拉伯出口“天弓Ⅱ”（4.3万亿韩元），手持订单随之跃升至19万亿韩元；去年与伊拉克签订“天弓Ⅱ”出口合同（3.7万亿韩元）后突破了20万亿韩元。目前LIG Nex1的手持订单量相当于去年全年销售额的6倍。现代乐铁去年底手持订单为18.8万亿韩元，其中军工占比为20%（3.9万亿韩元）。鉴于该公司即将与波兰签订K2出口大单，预计这一比例将直线上升。现代乐铁于2022年与波兰签订了供应1000辆K2坦克的基本合同，随后通过第一轮合同交付了180辆，目前正推进签订规模达820辆的第二轮合同。