第21届总统选举海外选民增加14%

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韩国国际广播电台报道：韩国中央选举管理委员会5日表示，第21届总统选举海外投票选民共计25.8254万名，比2022年第20届总统选举的22.6162万名增加14.2%。从各大洲的海外选民人数来看，亚洲最多，达到12.8932万名（49.9%），其后依次为美洲7.5607万名（29.3%）、欧洲4.3906万名（17.0%）。按国家划分，依次为美国5.1885万名、日本3.8600万名、中国2.5154万名。按驻外使领馆分类，日本大使馆管辖的在外选民最多，达1.8412万名；其次是洛杉矶总领事馆，为1.0341万名；上海总领事馆为8892名。第21届总统选举海外投票将在当地时间本月20日至25日举行，具体期间由海外选举管理委员会指定，投票于每天上午8时至下午5时进行。如果发生自然灾害、战争或暴动等不得已的情况，投票时间可参照预计投票人数等进行调整。海外选票通过外交邮袋寄回国内，在组成国会交涉团体的政党所推荐参观人员到场的情况下，通过挂号邮件发送到选举管理委员会，投票结束后与国内选票一起开票。海外选举人名册登记在册、但在未投票的情况下回国的选民，只需从选举日前8天、即本月26日起至选举当天为止，向管辖本人国内住址或最终住址(登记住址)的区、市、郡行政区选举管理委员会申报，即可在大选当天进行投票。