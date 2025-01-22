IMF总裁对关税导致中国通货紧缩表示担忧

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韩国国际广播电台报道：国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）当地时间5日表示，由于美国的关税政策，世界经济的不确定性正在加剧。一直以来，国际货币基金组织按照美国的愿望要求中国改变经济结构。格奥尔基耶娃当天在美国洛杉矶举行的“2025米尔肯全球对话会”上就关税影响下的世界经济前景表示，虽然我们不预测经济萧条，但存在着不确定性，在面临大规模供给冲击的美国等发达国家预计会出现通货膨胀。格奥尔基耶娃接着表示，中国的需求冲击非常严重，因此有可能经历通货紧缩。各国有可能像1970年代那样，出现通货膨胀加剧或者滞胀等导致政策决定变得困难的各种情况。格奥尔基耶娃总裁指责美国总统特朗普造成了这种混乱，但对美国财政部长斯科特·贝森特则评价说：“我想称赞他，他通过传达降低不确定性的决策，在稳定人们的情绪方面做了非常出色的工作。”格奥尔基耶娃表示，有人对国际货币基金组织的作用提出批评，尤其是贝森特要求国际货币基金组织全面介入中国事务，我们已经采取了这类措施。她说，我们长期以来一直呼吁中国解决影响国内和国际的四大问题，包括从出口转向消费、稳定房地产市场、政府退出经济等。她指出，中国政府认为制造业服务正在增加，但应该减少国家对这一领域的干预。