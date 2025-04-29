韩国民力量党总统候选人单一化问题浮出水面

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韩国国际广播电台报道：韩国国民力量党总统候选人金文洙和无党派预备候选人韩德洙之间的总统候选人单一化问题开始浮出水面。国民力量党领导层决定将总统候选人登记截止日期的5月11日定为候选人单一化的时限，以全体党员为对象进行赞成和反对实现单一化的民意调查。实际上，这是国民力量党向金文洙发出实现候选人单一化的最后通牒。该党警告说，如果大选失败，将成为历史的罪人，必须遵守初选时做出的单一化承诺。国民力量党紧急对策委员会委员长权宁世甚至表示，如果不能实现候选人单一化，将辞去委员长职务。国民力量党内外也纷纷呼吁金文洙实现单一化。该党所属市道知事发表声明要求金文洙立即会见韩德洙，并要求金文洙辞去候选人资格。本月6日上午，党领导层和金文洙方面发生了强烈冲突。就国民力量党召开全党大会一事，金文洙方面强烈抗议说，这是想把候选人拉下台。领导层则表示，这是为实现单一化而采取的预备措施。金文洙要求党领导层立即停止实施赞成和反对候选人单一化的民意调查。该党党鞭权性东表示，期待两位候选人提出具体的单一化路线图，并表示将继续进行党员民意调查。此外，国民力量党将于本月7日召开有关单一化的紧急议员全体会议。这是该党连续三天举行议员全体会议，届时将要求金文洙出席会议，讨论实现单一化问题。