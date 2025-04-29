韩元兑美元汇率盘中跌至1370韩元

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韩国国际广播电台报道：受期待美国和中国达成关税谈判的影响，韩元兑美元汇率盘中跌至1370韩元区间，回到去年韩国实施戒严和特朗普总统当选前的水平。中国人民币和台币等走强，加大了对亚洲货币版“广场协议”的警惕，这也导致韩元走强。截至7日上午11点24分，首尔外汇市场韩元兑美元汇率为1395.6韩元，较前一交易日收盘价（下午3点30分为准）下跌9.7韩元。当天汇率以1380.0韩元开盘，较前一交易日下跌25.3韩元，随后跌至1379.7韩元。以盘中低价为准，这是自去年11月6日（低价1374.0韩元）以来，在特朗普总统当选尚不确定之前的六个月来的最低水平。特朗普总统当选后，汇率一度突破1400韩元大关。去年12月3日韩国宣布戒严后，汇率进一步飙升，一度逼近1500韩元大关。近期汇率暴跌的原因在于僵持不下的美中两国间的气氛正在发生变化，谈判有望结束。继双方上周表示有可能进行谈判后，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和中国国务院副总理何立峰将于5月8日在瑞士举行正式贸易与经济对话。韩国新韩银行经济学家白锡贤（音译）表示，韩元汇率深受美中关系的影响，在美中互征高额关税的情况下，双方仅出现谈判迹象，就对韩元汇率产生了很大影响。