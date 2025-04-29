韩国高龄老年痴呆患者资产高达154万亿韩元，占GDP6.4%

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韩国国际广播电台报道：韩国低生育高龄社会委员会5月6日发表的高龄痴呆患者资产综合调查结果显示，65岁以上高龄老年痴呆症患者拥有的资产达到154万亿韩元，占国内生产总值(GDP)的6.4%。据统计，2023年韩国65岁及以上老年痴呆症患者为124.0398万人，有资产者为76.4689万人，占比为61.6%。据调查，他们拥有的资产为153.5416万亿韩元，人均资产约为两亿韩元。低生育高龄社会委员会表示，占总人口2.4%的高龄痴呆患者的资产占国内生产总值的6.4%，与人口相比，其资产比重非常高，痴呆症导致的资产冻结对实体经济的影响绝对不小。该委员会预测，痴呆症患者人数到2030年、2040年和2050年将分别增加到178.7万名、285.1万名和396.7万名，到2050年，痴呆患者资产将比目前增加三倍以上，达到488万亿韩元(预计占国内生产总值的15.6%)。这次综合调查结果显示，包括收入和财产在内的高龄痴呆患者的资产中，收入总额为6.3779万亿韩元，资产总额为147.1637万亿韩元，他们大部分资产都集中在财产中。具体来看，收入中的劳动收入为1.4758万亿韩元，事业收入为1.4348万亿韩元，金融收入为8508亿韩元，其他收入为2.6165万亿韩元。在资产方面，房地产资产最多，为113.7959万亿韩元，金融资产33.3561万亿韩元，其他资产为117亿韩元。低生育高龄社会委员会与国民健康保险公团以及国立首尔大学健康金融中心共同实施的此次综合调查在韩国尚属首次。