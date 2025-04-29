调查显示：半数以上韩国国民具有“郁怒”情绪

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韩国国际广播电台报道：据调查，一半以上的韩国国民处于长期的郁怒情绪中，有七成国民认为“世界不公平”，对于公正的信任度越低，郁怒的情绪就会越高。韩国国立首尔大学保健学院的综合应对健康灾难的教育研究小组通过调研机构“K-Stat Research”于4月15至21日以韩国全国1500名18周岁以上成年男女为对象进行了加强精神健康相关的问卷调查。结果显示，对于“韩国社会成员整体精神健康水平”的提问，48.1%的受访者回答“不好”；40.5% 的受访者回答“一般”；回答“好”的只占11.4%。 如果以5分为标准进行计算的话，平均分数为2.59分，未达到“一般”水平的3分。回答“不好”的受访者认为，其原因最多的是“注重竞争和成果的社会氛围”（37.0%）；其次是“以他人和集体视线和判断为基准的社会氛围”(22.3%)。研究小组用自测工具对主要感情和情绪状态进行了以5分为基准的测试，结果显示，有12.8%的受访者正在经历“高强度的严重郁怒”（2.5分以上），包括他们在内的54.9%的受访者处于郁怒的痛苦持续存在的“长期郁怒状态”（1.6分以上）。研究小组从2018年开始以同样基准实施的郁怒情绪调查结果显示，高强度的严重郁怒比率虽然低于2018年(14.7%)，但高于去年(9.3%)。严重郁怒的比率在30岁年龄段占比为17.4%；但在60岁及以上年龄段占比为9.5%。月收入不到200万韩元的群体占比为21.1%；月收入在1000万韩元以上的人群占比为5.4%。认为自己属于“下层”群体的严重郁怒比率最高，为16.5%；但认为自己是“上层”群体却感到严重郁怒的比率也有15.0%；在认为属于“中层”的人群的郁怒比率较低，仅为9.2%。对于“认为世界基本上是公正的”提问，回答“不同意”的比率为69.5%，但当被问及“受访者个人层面的公正性”时，回答“公正”的比率更高，有58.0%的受访者回答“基本上受到公正待遇”。据研究组透露，郁怒情绪与对公正的信念有关，对公正性的信念越高，郁怒的分数就越低。根据不同的韩国政治社会事件而对郁怒程度进行的测定结果显示，因立法、司法、行政部门的不正之风或隐瞒错误而感到郁怒的比率最高，达85.5%；其次是“政治和政党的不道德与腐败”（85.2%）以及“安全管理不善所导致的医疗、环境、社会惨案”（85.1%）等。据调查，47.1%的受访者在过去一年经历过影响健康的重大压力。从年龄段来看，40岁年龄段的受访者受压比率最高，达55.4%。调查还显示，月收入水平和承受精神压力的比率成反比，在月收入不到200万韩元的人群压力感受率为58.8%；收入越高，受压比率就越低，收入在1000万韩元以上的人群压力感受率为38.7%。另外，27.3%的受访者表示，在过去一年里，曾有过“难以承担当前的压力或责任”的巨大精神健康危机，其中51.3%的受访者回答“曾想过自杀”，其中13.0%的受访者表示“实际尝试过自杀”。回答“曾陷入过巨大精神健康危机”的受访者中，有60.6%的受访者回答“在面临精神健康危机时没有请求帮助。” 其主要原因在于“对他人视线的恐惧或羞耻感。”当1500名受访者被要求选择“受到压力时的应对方法”的选项时，39.2%的受访者回答“向家人或朋友倾诉并寻求帮助”；其次是“独自忍受什么也不做”的占38.1%； 回答“向专家寻求帮助”的比率仅为15.2%。另外，对于整体生活的满意度方面，34.3%的受访者表示“满意”；25.6%的受访者表示“不满”；回答“一般”的受访者占40.1%。负责此次调查的韩国国立首尔大学保健研究生院教授柳明淳（音译）就郁怒和公正性的相互关系等表示，保持高度的社会安全和稳定、巩固社会信任，才能保持个人和集体的精神健康。今后不仅需要在医疗方面做出努力，还需要从社会层面努力提高人们的精神健康水平。