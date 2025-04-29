韩国人类发展指数排名全球第二十

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韩国国际广播电台报道：在联合国下属的联合国开发计划署（UNDP）评价各国居民生活质量的“人类发展指数”（HDI）排名中，韩国排名全球第二十位，比前一年下降一位。联合国开发计划署当地时间6日公布的《2025人类发展报告》显示，以2023年为基准，韩国的人类发展指数为0.937，在193个调查对象国家和地区中排名第20位。相较前一年的发展指数0.928和排名第19位，虽然数值略有改善，但排名有所下降。1990年韩国人类发展指数被评价为0.738，此后不断上升，2010年和2012年排名第12位，近年来一直位居前列。人类发展指数是基于对预期寿命、预期受教育年数、平均受教育年数和人均国民总收入（GNI）四项客观指标衡量各国的发展水平。韩国2023年的预期寿命为84.33年，预期教育年数和平均教育年数分别为16.62年和12.72年。以购买力平价（PPP）为准，人均国民总收入为4.9726万美元。根据报告，冰岛的人类开发指数为0.972，排名第一。其次是挪威（0.970）、瑞士（0.970）、丹麦（0.962）、德国（0.959）、瑞典（0.959）、澳大利亚（0.958）、香港（0.955）、荷兰（0.955）、比利时（0.951）。