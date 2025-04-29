韩国政府：进口韩国医药品有助于稳定美国供应链

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韩国国际广播电台报道：韩国政府已向美国提交了有关进口韩国医药品有助于稳定美国供应链和提高患者可及性的文件。韩国保健福祉部和产业通商资源部6日表示，针对美国政府依据《贸易扩展法》第232条而进行的医药品领域的国家安全调查，政府拟定了正式文件，并于5月4日提交。文件指出，进口韩国产医药品对美国国家安全没有威胁，反而有助于稳定供应链和提高患者的可及性，因此没有必要采取关税措施。具体而言，韩美药品贸易是基于相互信任的战略合作，尽管韩美之间制药产业和医疗市场规模有所不同，但美国是韩国主要药品进口国，体现了两国密切的经济和保健合作。韩国提议美国政府为加强两国间基本医药品的可及性和促进革新而加强合作，通过构建以相互信任为基础的供应链，将最大限度地扩大共同利益。韩国保健福祉部长官曹圭鸿表示，为了最大限度地减少包括医药品在内的生物健康产业的影响，将加强政府层面的应对措施。通过与相关部门合作，积极进行政府层面的贸易协商，同时将密切了解医药品品种的关税动向，积极研拟并推行对业界的支援方案。在此之前，特朗普政府根据《贸易扩展法》第232条，于4月对医药品领域展开国家安全调查。该法案授权总统在确定特定商品的进口威胁国家安全时，通过关税或其他适当措施限制进口。韩国保健福利部和韩国保健产业振兴院为了提高因来自美国的关税措施而受到威胁的国内生物健康企业的竞争力，并将损失降至最低，从4月25日开始运营生物健康产业关税损失支援中心。