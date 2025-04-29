联合国安理会讨论北韩核问题 韩国代表称北韩持续违反制裁

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韩国国际广播电台报道：韩国常驻联合国代表黄浚局当地时间7日表示，监视对北制裁履行情况的联合国专家组解散后，北韩加快推进核与导弹项目有关非法活动。黄浚局还强调，必须严格履行对北制裁。黄浚局当天出席在美国纽约联合国总部召开的讨论北韩不扩散问题的会议时表示，在专家组空缺的情况下，北韩加快进行与核导项目有关的非法活动，包括煤炭和铁矿石出口、武器转让、窃取15亿美元加密货币、向海外派遣劳工、海外派兵等。安理会对北制裁委员会专家组因安理会常任理事国俄罗斯行使否决权，于去年4月30日解散，此后北韩持续违反安理会决议和有关制裁。为对有关情况进行评估，安理会应韩国、美国等7个理事国的要求召集了此次会议。黄浚局指出，俄罗斯声称对北制裁没有效果、有必要予以修改。当前北韩持续违反安理会决议，若要修改对北制裁，应根据安理会第2397号决议，以加强制裁为目标进行。黄浚局还指出，俄罗斯近期称北韩无核化问题是“已经终结的事项”，这一说法与安理会规定的北韩应以“完全、可验证、不可逆的无核化(CVID)”方式弃核的决议背道而驰。英国安全研究机构开源情报中心(OSC)首席执行官(CEO)詹姆斯·本在当天会议上表示，基于卫星照片对船只移动的追踪调查结果显示，北韩公然违反安理会制裁，持续出口煤炭和铁矿石。参加《不扩散核武器条约》(NPT)第十一次审议大会筹备委员会会议的81个国家当天也发表声明称，对安理会去年未能就延长对北制裁专家组任期达成一致感到遗憾，这削弱了我们对北韩的追责能力。不过我们仍然敦促所有联合国成员国遵守不扩散承诺、全面履行安理会所有制裁措施。