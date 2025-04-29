捷克政府：临时禁令一旦解决 立即签订核电站合同

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韩国国际广播电台报道：韩国与捷克的核电站新机组项目最终合同签字仪式告吹，不过产业通商资源部长官安德根与捷克总理会晤，对方承诺将继续推进项目。安德根在记者见面会上表示，虽然发生了意外情况，但是韩国和捷克将并肩克服困难，两国互信关系将更加牢固。捷克总理彼得·菲亚拉表示，我们正继续与韩国同事一起推进项目筹备工作，并努力让项目尽快落地。捷克方面就签字仪式取消公开道歉，并对法院决定表示不服，决定提起上诉。捷克法院要求，在案件判决前不得与韩方就核电站项目签署合同。捷克能源公司董事长丹尼尔·贝奈斯在布拉格举行记者见面会时表示，我们尊重法院的决定，但将采取必要的应对措施，我们已向上级法院申请驳回临时禁令，并将继续推进项目。韩国和捷克两国政府还商定加强核电、未来型汽车和机器人等高新产业领域的合作，并签署了总计14份谅解备忘录（MOU）。韩国政府决定为杜科瓦尼核电站新建机组项目的成功推进、共同进入第三方市场以及捷克其他核电站两座新机组建设项目提供协助。另外，捷克政府当地时间7日通过立法机构批准了一旦法国电力集团（EDF）向法院申请的临时禁令被取消、便可立即签订核电站合同的方案。目前尚不清楚案件判决将于何时作出。提起诉讼的法国方面认为，韩方存在发放补贴以提高价格竞争力以及竞标流程方面的问题。产业通商资源部长官安德根本月8日下午返回韩国后，将亲自处理相关后续问题。