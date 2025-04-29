李在明外交顾问向美方转达加强韩美及韩美日合作的立场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道： 韩国共同民主党总统候选人李在明的外交安全助理、国家安保室前第二次长金铉宗当地时间8日在美国华盛顿与特朗普政府官员举行会晤。金铉宗称，当天他以“韩国总统候选人李在明的外交安全顾问”身份与白宫高级官员会面，转达了李在明加强韩美同盟及韩美日三边合作的立场。在总统选举即将举行之际，特定政党总统候选人的核心幕僚访问美国，并会见美国政府高级官员十分罕见。当天结束白宫访问后，金铉宗向记者表示，他在此次会晤中向美方强调了李在明的立场。李在明认为，韩美同盟十分重要，应加强发展韩美同盟关系，同时也有必要加强韩美日三边合作关系。有分析认为，金铉宗向美国政府强调韩美同盟及韩美日合作的重要性，意在打消美方对李在明关于同盟和安全的看法的忧虑。美国政界普遍关注，韩国前总统尹锡悦被弹劾下台，若在野党共同民主党总统候选人李在明当选新一届总统，会否延续尹锡悦政府强化韩美同盟及韩美日安全合作的政策基调。 有分析认为，金铉宗出于这一考虑，采取了相关举措。金铉宗表示，在此次会晤中，他向美方详细介绍了共同民主党的外交与安全政策，美方则表达了对韩方的期待。双方交流顺利，这是一次加深相互理解的良好机会。