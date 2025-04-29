韩国3月经常项目顺差91.4亿美元 连续23个月保持顺差

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韩国国际广播电台报道：韩国经常项目收支连续23个月实现顺差。根据韩国银行9日发布的《国际收支初步统计》显示，今年3月韩国经常项目收支实现91.4亿美元顺差，比2月(71.8亿美元)增长约20亿美元，比去年同期（69.9亿美元）增长约22亿美元。由此，今年第一季度（1月至3月）累计经常项目顺差为192.6亿美元，比去年同期的164.8亿美元增长27.8亿美元。从具体项目来看，3月商品收支顺差达84.9亿美元，比前一个月（81.8亿美元）和去年3月（83.9亿美元）均有所增长。出口额（593.1亿美元）比前一年增长2.2%，主要原因在于半导体出口时隔一个月出现反弹、电脑出口有所增长。以通关为准， 电脑外围设备(31.7%)、医药品(17.6%)、半导体(11.6%)、汽车(2.0%) 出口有所增长，石油制品(-28.2%)和钢铁制品(-4.9%)出口有所减少。从出口国家和地区来看，对东南亚(11.0%)出口有所增长，对中国(-4.2%)出口有所减少。另外，进口额（508.2亿美元）增长2.3%。具体来看，受能源价格下降的影响，煤炭(-34.6%)、石油制品(-15.1%)、原油（-9.0%) 等大宗商品进口减少7.5%，但半导体制造装备(85.1%)、半导体(10.6%)等资本财进口增长14.1%。此外，汽车(8.8%)、非耐用品(3.8%) 等消费品进口也增长了7.1%。同期，服务收支逆差为22.1亿美元，但逆差幅度较前一个月（-32.1美元）和去年3月（-27.4亿美元）均有所收窄。