李在明：6月3日是重新迈向真正民主共和国的起点

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韩国国际广播电台报道：共同民主党总统候选人李在明在庆北地区进行了为期两天的“倾听民意之旅”活动。他说，韩国将于6月3日重新出发，成为一个为国民而存在的真正民主共和国。庆北地区被认为是共同民主党最不利的地区之一。作为“岭南新罗地带倾听之旅”的首个行程，李在明9日上午来到庆北庆州市。他说，选票比子弹更有力量，投票比枪械更强大。希望庆州市民不仅把庆州，还要把韩国打造成为新的国家、充满希望的国家。他还强调，像我们这样的人只不过是韩国主权者选出来的工具、忠诚的工作者而已。李在明表示，“12•3”内乱的夜晚，赤手空拳战胜枪械和装甲车的是我们的伟大国民。韩国国民将创造一个普通人的国家，而不是君主或权力者的国家。李在明还说，与过去不同，韩国是全世界公认的一流国家，文化和民主主义也超前。仅用一根应援棒、不流一滴血就把人从权力宝座上拉下来的伟大事迹，让世界人民惊叹不已。世界也将在文化、民主主义、技术等各个方面更加重视韩国。李在明说，庆州APEC会议必须成功举行，听说准备工作进行的不顺利，我已要求国会妥善处理。他还说，必须做好庆州APEC会议的准备工作，让千年古都的灿烂文化绽放光彩，而不是濒临消亡。李在明还将访问永川、金泉、星州、高灵等岭南地区，与当地市民进行为期两天的会晤。此次“倾听之旅”是12日正式竞选活动开始前李在明最后一次与地区选民见面。