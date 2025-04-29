韩国《统一白皮书》：南北韩连续4年无人员往来 连续2年无交易

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部9日发行了记录去年统一和对北韩政策推进情况、南北韩关系现状的《2025统一白皮书》。统一部长官金暎浩在发刊词中表示，为了推动南北韩关系正常化，韩国始终一贯地推进基于原则的统一和对北韩政策。白皮书称，尹锡悦政府在2024年也坚持了坚决应对北韩挑衅的原则，终止《9·19军事协议》全部条款的效力。白皮书指出，由于北韩持续违反《9·19军事协议》，并于2023年11月宣布废除事实上已经有名无实的协议，政府遂全面终止该协议的效力。因《9·19军事协议》受到限制的军事分界线一带军事演习已经恢复，并可对北韩的挑衅采取充分和即刻的反制措施。与去年相比，今年的白皮书中较多出现“对话”一词。2024年的白皮书中，并没有单独介绍政府的南北对话努力，但此次以“努力重启南北对话”为题（第6章第1节）另行表述。白皮书列举了韩国为恢复南北对话所做的努力，包括前总统尹锡悦在光复节讲话中提议建立南北韩对话协商机制、韩方为恢复被切断的南北联络渠道所做出的努力、加强南北相关组织的对话能力等。白皮书还指出，政府为重启人道主义合作做出了各种努力，包括为北韩洪灾提供物质援助等，但北韩始终未作回应并保持敌对态度。白皮书中的“南北关系主要统计”资料显示，南北韩之间连续4年没有人员往来，连续2年没有交易。韩国1995年起对北韩进行的人道主义援助时隔19年全面中断，南北韩联络渠道也在2023年4月7日被北韩单方面切断后一直未能恢复。