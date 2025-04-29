韩企研发投资总额突破60万亿韩元 排名全球第五

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韩国国际广播电台报道：数据显示，韩国研发投资最多的40家企业年度投资总额超过60万亿韩元，排名全球第五。韩国科技评估与规划研究院（KISTEP）根据欧盟委员会（EC）所发布的欧盟工业研发（R&D）投资记分牌制定的“全球研发投资前2000企业现状”简报显示，2023年全球前2000企业的总研发投资为1.2574万亿欧元，创历年新高，同比增长7.7%。美国681家企业的投资总额为5318.6亿欧元，占比42.3%；中国524家企业为2158.1亿欧元，占比17.2%。德国和日本分别为1119.2亿欧元和1047.9亿欧元，占比分别为8.9%和8.3%。韩国共有40家企业上榜，投资总额为425.5亿欧元，占比3.4%，排名第五。我国企业研发投资同比约增长23.7%，高于G7国家（美国、日本、英国、加拿大、德国、法国、意大利）、中国和台湾（中国）。从单个企业排名来看，谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta、苹果和微软排名前四，其后依次为德国大众、中国华为。韩国企业中，仅三星电子入围前十，连续两年排名第七。三星电子的研发投资为198.9亿欧元，同比增长14.4%，占据入榜韩企研发投资总额的46.7%。SK海力士为53.1亿欧元，同比猛增69.3%，排在第42名，首次跻身前五十。此外，LG电子为28.1亿欧元，现代汽车为27.9亿欧元，分别排在第80名和第81名。从国内企业投资的行业分布情况来看，ICT硬件领域的研发（R&D）投资占比高达62.7%，其后依次为汽车及零部件（11.8%）、其他（10.3%）、工业用料（7.9%）等。制药和生物科学投资占比为2.1%、ICT软件为1%，远远低于美国（25.4%、34.2%）、日本（15.3%、9.8%）、中国（6.1%、17.4%）、英国（50.7%、5.4%）等主要国家的投资比例。