韩指挥家郑明勋获任斯卡拉歌剧院音乐总监

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韩国国际广播电台报道：韩国指挥家郑明勋获任意大利米兰斯卡拉歌剧院（Teatro alla Scala）新一任音乐总监（Music Director）。斯卡拉歌剧院当地时间5月12日在官网上宣布，郑明勋将从2027年起接替里卡多·夏伊（Riccardo Chailly），担任音乐总监一职。成立于1778年的斯卡拉歌剧院被认为是全世界声乐家的梦之舞台。郑明勋是该剧院247年历史上的首位亚洲音乐总监。据意大利《共和报》报道，斯卡拉歌剧院院长福尔托纳托·奥尔通比纳(Fortunato Ortombina)向理事会正式推荐郑明勋，理事会全体一致通过该建议。郑明勋的任期截至2030年，他将与奥尔通比纳同时离任。现任音乐总监的里卡多·夏伊表示，歌剧演出季需要较长的准备时间，这次决定恰合时宜。斯卡拉剧院是世界权威性歌剧院，作曲家威尔第的《纳布科》（1842年）、《奥赛罗》（1887年）以及普契尼的《蝴蝶夫人》（1904年）等无数著名歌剧作品曾在此首演。以钢琴家身份起步的郑明勋于1974年获得柴可夫斯基国际音乐比赛并列第二名，1978年担任洛杉矶爱乐乐团副指挥，开始了其指挥家生涯。上世纪80年代，郑明勋步入欧洲乐坛，先后担任德国萨尔布吕肯广播交响乐团音乐总监、法国巴士底歌剧院音乐总监。郑明勋与斯卡拉歌剧院也保持着紧密的合作关系，从1989年起先后9次担任歌剧制作，指挥了84场演出和141场音乐会。