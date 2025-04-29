韩首都防卫司令部副官证词：尹锡悦下令“即使开枪 也要破门而入”

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案第三次庭审本月12日举行。当天，尹锡悦下车后步行至法院入口前，这是他在刑事审判期间首次面对记者。当记者问到“是否计划就紧急戒严道歉”等问题时，尹锡悦并没有回答。在此过程中，警卫处工作人员还强行抓住提问记者的双臂并将其拉走。在紧急戒严时期与前首都防卫司令部司令官李镇雨同乘一辆车的副官吴尚培（音译）在第三次庭审出庭作证。吴尚培证实，听到了李镇雨和尹锡悦四次通过电话交谈的内容。他表示，尹锡悦指示他们去会议大厅，四个人抬一个人出来，即使开枪，也要破门而入。吴尚培还表示，当时李镇雨一脸震惊，没有回答，尹锡悦还强迫并催促他这样做。吴尚培还补充道，尹锡悦在第四次通话中指示说，即使国会通过了解除戒严的决议案，他还可以发布第二次、第三次戒严令，所以指示他继续推进行动。吴尚培表示，一开始以为尹锡悦会依据法律、做正确的事情，并承担责任，但当看到去年尹锡悦方面举行的记者会后，他觉得尹锡悦抛弃了自己的部下。尹锡悦律师方面对吴尚培证词的可信度提出了质疑，认为他并非与尹锡悦直接通话，而是在旁边听到内容而已。吴尚培在回答尹锡悦律师方面有关李镇雨手机中并没有与尹锡悦通话记录的提问时表示，绝对没错，李镇雨司令交给我的手机屏幕上清楚地写着“总统先生”。