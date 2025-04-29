韩国各党总统候选人开始在大邱和庆北地区进行攻略

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韩国国际广播电台报道：韩国主要总统候选人在正式展开选举活动的第二天5月13日开始对大邱和庆尚北道(以下简称“庆北”)地区展开攻略。共同民主党候选人李在明当天上午开始在庆北龟尾站广场游说，随后又前往大邱、庆北浦项、蔚山等地进行游说。有鉴于在2022年大选时，继大邱之后，在庆北的得票率为第二低，李在明一方面希望提高大邱庆北地区的支持率，一方面希望通过致力于国民团结、拉拢中立阶层的选民。李在明候选人在龟尾站游说时表示，自己是土生土长的庆北安东人，为什么在这个地区却得不到20%的支持，为什么没有听到“难道李在明是外人吗?”这样的话。李在明在提及位于龟尾的前总统朴正熙故居时表示，自己年轻的时候，一直认为前总统朴正熙是犯下司法谋杀、施行酷刑、破坏民主的坏人；但另一方面，他不是也是为国家的工业化做出了贡献了吗？国民力量党候选人金文洙5月12日在大邱进行了两天一夜的选举活动后，来到蔚山和釜山，以拉拢岭南圈选民的支持。劳动运动家出身的金文洙候选人在国民力量党大邱市党部举行的大邱、庆北紧急对策委员会誓师大会上表示，自己因多次反对前总统朴正熙而被捕，但是现在才知道自己错了。金文洙表示，大邱和庆北培养出的朴槿惠前总统也在(大邱)达城郡，所以请予以大力支持。当天下午，金文洙候选人参加在釜山国际金融中心(BIFC)进行的产业银行迁移相关讨论，随后在国民力量党釜山市党部依次参加了韩国劳总釜山地区本部的支持宣言活动、釜山紧急对策委员会誓师大会，最后在札嘎其市场与商人会晤。改革新党总统候选人李俊锡5月13日上午在大邱竹田十字路口进行“上班途中标语游说”后，在庆北大学校内食堂与学生们共进了午餐。李俊锡接着在大邱市医生会馆举行医疗悬案座谈会后，前往七星市场，与商人们进行了以街头表演形式的座谈会。李俊锡在下班时间前往“2·28公园”进行大力游说。据分析，此举是李俊锡希望通过与大学生、医疗界相关人士和商人面对面的交流，强调本人“年轻”和“沟通”等优势的策略。