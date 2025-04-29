第21届总统选举候选人发表“十大公约”

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韩国国际广播电台报道：在第21届韩国总统选举即将到来之际，各党候选人正式展开选举运动，公布了包括五年国政运营方向的“十大公约”。各候选人首先公开了国民最为关注的恢复经济的第一号公约。共同民主党候选人李在明提出了以人工智能(AI)、文化信息产业、防卫产业等未来技术为中心的发展战略。他表示，解决国民的温饱问题是政治的本质，表达了将由国家主导培养未来产业而发展成为经济强国的意志。国民力量党总统候选人金文洙发表了“适合创业的国家”的一号公约。其方针是通过放宽限制、税制改编和刺激投资，创造以民间为中心的工作岗位。金文洙强调要成为“经济总统”，将大韩民国建设成为富裕的国家。改革新党总统候选人李俊锡提出了政府部门合并的主要公约。即，将目前的19个部门减少至13个，提高行政效率，消除部门间的重复业务。李俊锡表示，将改组不必要的官僚机制，转换为以实践为中心的行政。各候选人还发表了面向忠诚支持层选民的政策。李在明候选人强调将检察机关的调查和起诉权分离开来、恢复民主主义。金文洙候选人提议进行中央选举管理委员会外围监督和积累核武器设计技术。李俊锡候选人提议将新老一代的国民年金财政分开、引进科学技术工作者的年金。民主劳动党候选人权英国提出了通过增税来加强福利、消除不平等的一号公约。KBS公约验证咨询团成员、高丽大学政治外交系教授姜佑昌(音译)分析称，大部分候选人都把国民关注的经济问题作为最优先课题，这是目前最现实的号召方式。