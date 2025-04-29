金建希女士提交“不出席检方传唤”的说明文件

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统尹锡悦夫人金建希女士本月13日提交了“不出席检方传唤”的说明文件。韩国首尔中央地方检察厅向金建熙女士发送的要求出席文件中记述的调查日期是5月14日，并指称金建希是涉嫌违反《公职人员选举法》和《政治资金法》的嫌疑人。但金建希女士方面在接受传唤调查前一天的5月13日提交了不出席的说明文件。据悉，文件中提到了“因为大选正值选举期间”的内容，并称，如果强行对特定政党介入公推疑惑展开调查，可能会出现大量推测性报道，对之前举行的大选产生影响。与此同时，文件还提到了共同民主党候选人李在明的审判被推迟到大选以后；调查前总统文在寅受贿嫌疑的检察机关在没有面对面调查的情况下予以起诉等，而且还再次提到了不出席理由中的健康问题。这被解释为金建希女士在大选之前不会出席传唤调查。前总统尹锡悦夫妇涉嫌参与让前国民力量党议员金映宣获得提名，作为2022年大选时向明泰均提供无偿民意调查结果的代价。金建希女士还涉嫌在2022年地方选举中介入浦项市长公推等，在2024年国会议员选举中行使影响力，让前检察官金相珉被公推到昌原市义昌选区。如果金建希女士不接受传唤调查，检方将重新指定日期，发送第二次要去出席的文件。通常当事人在没有正当理由的情况下三次不接受传唤时，检方可以申请逮捕令等强制措施。