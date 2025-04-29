第21届韩国总统选举活动进入第三天 候选人在釜山、庆南地区拉票

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韩国国际广播电台报道：本月14日，第21届韩国总统选举活动进入第三天，主要总统候选人前往釜山和庆南地区进行拉票活动。共同民主党候选人李在明连续两天访问釜山，攻占岭南地区。继前一天访问大邱等庆北地区后，李在明当天前往联合国纪念公园悼念“6·25战争”参战联合国军。李在明呼吁选民的积极支持。他说，虽然总统选举有望获胜，但最终将是一场势均力敌的竞争。李在明在釜山市区与市民见面后，继续前往昌原、统营、巨济等庆尚南道地区进行游说。李在明还宣布推动船舶工业迈向高度发展，将发展成为世界领先的海洋强国。李在明承诺将在液化天然气船、电动船舶等智能环保未来船舶市场中占据领先地位，并开发利用破冰技术的船舶和在低温、极端条件下航行的船舶，走向以北极航线为中心的国家。国民力量党总统候选人金文洙打出“新未来”口号，开始在庆南地区进行游说。金文洙第一个日程是与市场商人见面，承诺将解决民生问题，成为一个让商人生意好、让市民幸福的“市场总统”。金文洙还说，将为年轻人创造就业机会，成为一个“经济总统”。金文洙在庆南泗川接连访问了宇宙航空厅和航空维修企业，评估了宇宙科学技术，并倾听一线的声音。金文洙说，必将实现2032年登陆月球、2045年探测火星的计划。他还提出了跃升为世界五大科技强国的相关公约，承诺将国家预算支出的5%以上投资于研发，改善科技人员待遇，并增设负责人工智能（AI)和科技事务的副总理职务。改革新党总统候选人李俊锡在釜山积极进行拉票活动，强调自己是新的保守阵营候选人，将形成与李在明一对一竞选的格局。李俊锡来到釜山大学学生餐厅，呼吁大学生们给予支持，李俊锡还与市场商人见面，继续在现场进行沟通。