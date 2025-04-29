APEC贸易部长会议15日在济州岛开幕 各国间关税双边会谈引关注

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韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）贸易部长会议本月15日在济州岛举行。此次会议期间，韩美将举行高级别双边会谈，美中也很有可能进行会晤，引发了关注。据韩国贸易部门14日消息，亚太经合组织贸易部长会议将于15日、16日在济州道西归浦市的济州国际会议中心（ICC）举行，二十一个经济体贸易部长和世界贸易组织（WTO）、经济合作与发展组织（OECD）等国际机构高层人士将与会。与会者将在两天的时间里就人工智能革新推动贸易便利化、通过多边贸易体系实现连接、通过可持续贸易实现繁荣三大议题进行探讨。美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）、中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢将出席会议。韩国产业通商资源部通商交涉本部长郑仁教将作为韩方代表出席。产业通商资源部长官安德根将于16日赴济州，同格里尔举行韩美双边会谈，对韩美关税磋商作中期评估。这是二人继当地时间4月24日在美国华盛顿举行的“2+2部长级贸易磋商”后，时隔二十多天再次会晤。韩美两国贸易部门目前正在关税和非关税措施、经济安全、投资合作、货币政策四大领域不断缩小议题范围，进行工作磋商。美中、韩中、韩日、美日也有可能在会议期间举行双边会谈。