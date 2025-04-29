现代汽车在沙特建设首家中东工厂 2026年第四季度投产

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韩国国际广播电台报道：现代汽车将同沙特公共投资基金合作在沙特阿拉伯建立首个中东地区生产基地。现代汽车本月15日表示，现代汽车中东制造公司(HMMME)工厂奠基仪式14日在萨勒曼国王汽车集群（King Salman Automotive Cluster）举行。HMMME为现代汽车和沙特公共投资基金合资企业，两者各持有30%和70%的股权。工厂计划于2026年第四季度投产，年产能为5万辆，包括电动汽车和内燃机车型。沙特工业和矿产资源部部长班达尔·阿尔霍拉耶夫（Bandar Alkhorayef）、沙特公共投资基金副总裁Yazeed Al-Humied、现代汽车集团副会长张在勋等人出席奠基仪式。Yazeed Al-Humied表示，HMMME将成为沙特汽车产业发展的重大里程碑。张在勋表示，此次奠基仪式对现代汽车和沙特双方都意味着新时代的起点。HMMME将响应沙特的“2030愿景”，为培养当地出行技术研发人才作贡献。“2030愿景”是沙特的国家级战略计划，旨在推动产业结构从以能源为中心向制造业、氢能等转型。现代汽车计划与沙特公共投资基金合作，融合公司的制造技术与沙特的人才及基础设施，将HMMME打造成为引领当地出行生态系统发展的核心基地。