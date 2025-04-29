第21届韩国大选竞选活动进入第四天 各党候选人积极拉票

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韩国国际广播电台报道：本月15日，第21届韩国总统选举竞选活动进入第四天，各党候选人继续在各地积极拉票。共同民主党候选人李在明15日在全罗南道地区与选民见面。在前往湖南地区前，李在明在象征东西和解的庆尚南道河东郡花开集市与来自光州、大邱的青年进行了直播对话活动，讨论就业岗位、住房、生育等问题。李在明强调，有必要以湖南地区为中心大力发展再生能源产业。李在明当天下午先后前往光阳、丽水、顺天进行拉票。当日行程的最后一站是前总统金大中的故乡木浦，预计李在明将在当地强调民主主义和国民团结。结束为期三天的岭南地区拉票活动的国民力量党候选人金文洙15日返回首都圈。他在首尔介绍地方拉票活动的感想，并表明了对“地方分权”的决心。金文洙表示，除了许可权、人事权，还将大力改善财政部分，确保地方能够自主规划。金文洙还对《公职选举法》修正案在共同民主党主导下通过国会法制司法委员会一事提出谴责，称这是属于破坏国家纲纪的行为。金文洙前一天与中小企业家会晤，并承诺修改以处罚为主的《重大事故处罚法》。改革新党候选人李俊锡在首尔教育大学进行第七次在食堂用餐的活动。李俊锡表示，总统候选人放下架子在学校食堂吃饭，能够拉近与人们的距离。李俊锡随后与大韩小学教师协会探讨树立教师权利的问题，并将在下班高峰时段展开拉票活动，与市民见面。李俊锡多次强调不会与金文洙单一化。