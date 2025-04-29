韩国去年现金使用占比仅为15.9% 七年间下滑一半

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韩国国际广播电台报道：随着信用卡、移动支付等非现金支付手段的使用日渐普及，纸币、硬币等现金的使用占比迅速下滑。据韩国银行本月15日公布的《2024年支付手段和移动金融服务使用情况调查》，面向全国3500余名19周岁及以上成人实施的一项问卷调查显示，去年现金支付（按笔数计算）占比为15.9%，低于信用卡（46.2%）和借记卡（16.4%）；移动支付占比（12.9%）上升至与现金相近。现金支付占比在2013年高达41.3%，2015年跌至36.0%后开始迅速下滑。2019年跌至26.4%，去年进一步下滑至15%左右。人均随身携带现金为6.6万韩元。按照年龄划分，50岁年龄段的人群（9.1万韩元）和60岁及以上年龄的人群（7.7万韩元）携带额最高；20岁年龄段的最低，仅为2.7万韩元。韩国现金支付占比与其他国家相比处于较低水平。根据韩国银行2024年支付报告中援引的一项调查，以2023年为准，韩国的现金使用率为10%。该调查中的现金使用率按消费者在线下结算场景中所使用现金金额计算。韩国在主要四十个国家中排名第29位，低于受调查国的平均水平23%。随着现金使用的减少，无现金商户也在增加，很多使用自助终端机的商户已不在接受现金。近年来，与货币价值挂钩的稳币发展迅速，有分析预计，未来稳币或将取代对纸币等法定货币的需求。韩国银行也已发行机构用中央银行数字货币，并开展代币化存款试验、构建数字货币基础设施。不过央行表示，为维持货币系统的可信度，实体货币必不可少。