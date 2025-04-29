韩国法院判决日军慰安妇索赔案最终胜诉

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韩国国际广播电台报道：韩国法院本月15日敲定日帝强占期日军慰安妇受害者索赔案的胜诉判决。截至上诉期限的本月14日，日本政府未向一审法院（清州地方法院）提起上诉。清州地方法院4月25日支持已故吉甲顺（音译）老奶奶之子金英满（音译）针对日本政府提起的两亿韩元索赔主张，判决日本政府须向吉甲顺的两名继承人各赔偿1亿韩元。吉甲顺于1924年出生于全罗北道茂朱，1941年被强迫带到日本长崎，成为日军慰安妇。一直以来，日本以习惯国际法中国家豁免原则为由，拒绝回应国内法院的日军慰安妇案件的审判。在本次审判中，日本拒绝诉状送达后再未作出任何回应。法院遂处理为公告送达，并开庭审理案件。法院指出，若因反人道主义犯罪行为违反人类普遍价值规范，即使按照习惯国际法也应认定为例外。法院还指出，国家豁免理论随着国际秩序的改变而不断修改，很难将其视为永久性价值。即使在联合国公约等普遍性国际规则中，在一定情况下也不豁免对国家的审判权。这是国内法院第三次认定日本对慰安妇受害人及家属的赔偿责任。不过原告能否获得赔偿尚不可知。在第一次索赔诉讼中胜诉的慰安妇受害人曾于2021年4月向韩国法院提起针对日本政府的财产明示申请，但是被驳回。财产明示是指法院命令债务人公开其财产情况。若无法进行财产明示，原告还可提出财产查询申请。不过由于日方自始至终不予以回应，能否通过扣押等方法强制支付赔偿金仍是一个未知数。