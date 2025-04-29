韩国第21届总统选举候选人首场电视辩论18日举行

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韩国国际广播电台报道：韩国第21届总统选举受邀候选人的首场电视辩论将于18日举行。中央选举广播辩论委员会表示，将于本月18日晚8点至10点在首尔上岩洞SBS演播室举行首场受邀候选人辩论。受邀出席辩论的候选人包括共同民主党李在明、国民力量党金文洙、改革新党李俊锡、民主劳动党权英国共四人。选举广播辩论委员会表示，根据《公职选举法》的规定，受邀候选人是按照国会的席位数、之前选举的得票率、民意调查支持率等因素决定的。受邀候选人首场辩论将以经济领域为主题，就“克服低增长和搞活民生经济方案”进行限时辩论，之后将以“特朗普时代的贸易战略”、“国家竞争力强化方案”为主题进行两次公约验证辩论。受邀候选人第二场辩论将于23日以“社会领域”为主题在首尔汝矣岛KBS演播室举行，受邀候选人第三场辩论将于27日以政治领域为主题在首尔上岩洞MBC演播室举行。第二场和第三场辩论将如同首场辩论从晚上8点开始进行两个小时。未受邀的其他候选人辩论将于19日晚10时在上岩洞SBS演播室举行，将进行两个小时。自由统一党候选人丘周与（音译）和无党派候选人黄教安、宋镇浩三人将出席，辩论将以“克服低增长和搞活民生经济方案”、“克服社会矛盾和统合方案”等国政问题为主举行。总统候选人首场辩论将在KBS1TV、MBC、SBS、国会广播、KTV国民广播、福利TV、阿里郎TV等电视台同时直播，也可以通过中央选举广播辩论委员会YouTube频道等观看。