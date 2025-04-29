韩民调：韩总统候选人支持率李在明 46%、金文洙 31%、李俊锡 8%

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韩国国际广播电台报道：在韩国各党选定总统候选人后实施的首次民调中，共同民主党候选人李在明的支持率为46%，排名第一。国民力量党候选人金文洙和改革新党候选人李俊锡分别以31%和8%紧随其后。民主劳动党权英国、自由统一党候选人丘周与（音译）、无党派候选人黄教安及宋镇浩均在1%以下。另有12%的应答者保留了意见。李在明和金文洙支持率的差距为15个百分点，在误差范围之外。仅从中间层来看，李在明的支持率过半，金文洙和李俊锡分别为22%和9%。另有12%的应答者保留了意见。在对政权维持或更迭的看法调查中，53%的应答者认为应支持现有在野势力的候选人，以实现政权更迭；36%的应答者认为应支持现有执政势力的候选人，以重建政府。与上周的调查没有太大差异。投票时首要考虑因素是“候选人的能力和经历”，占39%，其次是“理念及承诺”和“道德性”。“所属政党”占6%，“当选几率”仅占2%。政党支持率方面，共同民主党为39%，国民力量党为31%，改革新党为7%，与过去三周的调查结果相似。KBS委托市场调查机构Korea Research于5月13日至15日面向韩国全国18岁以上1000名选民进行了上述调查。调查可信度95%，抽样误差±3.1个百分点，应答率18.3%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会主页。