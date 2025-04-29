韩国和美国在济州岛举行贸易协商

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韩国国际广播电台报道：韩美两国为了讨论“对等关税”等贸易问题而于5月16日在济州岛举行双边高层会谈。自今年4月在美国华盛顿举行“2+2贸易磋商“后，时隔三周进行的韩美贸易部长会谈能否就关税、产业领域的议题达成有进展的协议备受关注。韩国产业通商资源部透露，当天美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer)和韩国产业通商资源部长官安德根在济州国际会展中心(ICC)举行双边会谈，就关税等事宜进行了协商。格里尔代表为出席在济州举行的亚太经合组织贸易部长会议而于14日抵达韩国，韩美两国已连续三天开展贸易磋商。据悉，格里尔代表前一天会见了产业通商资源部通商交涉本部长郑仁教，商讨了两国间的贸易悬案问题。韩美两国贸易部门4月举行“2+2贸易磋商”之后，在关税、非关税、经济安全、投资合作、货币政策等领域缩小了议题范围，并开展工作磋商。有鉴于美国同时与18个国家展开关税协商，韩美两国未能加快双边贸易磋商的进程。韩国向美国提出造船等产业合作方案，并以此为筹码，要求减免或免除美国所宣布的对韩国征收25%的“对等关税”。同时，为了免除汽车、钢铁、半导体等对美出口主力产品的关税，韩国正在拟定协商战略。据悉，通过美国贸易代表贾米森·格里尔的此次访韩，韩国贸易部门正在制定协商战略，具体拟定了韩美关税等贸易磋商议题，并制定今后关税协议的具体框架战略、管理协商工作。此前，中国一直指责特朗普第二任期以全世界为对象维持高额关税的做法，认为此举是破坏自由贸易秩序的“单边主义（unilateralism）”和“保护主义”。