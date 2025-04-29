李在明赴全北地区拉票 金文洙和李俊锡攻占中部地区

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韩国国际广播电台报道：韩国大选在即，朝野主要候选人积极在主要地区进行拉票活动。共同民主党候选人李在明以全北地区为中心进行拉票活动，寻求当地选民的支持；国民力量党候选人金文洙和改革新党候选人李俊锡在忠清地区积极进行游说活动。16日，在庆北地区进行游说的李在明来到了全罗北道益山，强调“东学农民运动”的精神镇压了尹锡悦一伙人企图戒严和发动政变，呼吁民众共同渡过难关，创造大同世界。李在明当天下午接连访问群山、全州和井邑，传达国家经济再次飞跃的信息，并强调共同富裕的“大同世界”。同一天，国民力量党候选人金文洙访问了板桥水原等地，宣传其担任京畿道知事时期的政绩，开始争取首都地区的选票。金文洙提出了众多承诺，包括将首都圈广域快速列车（GTX）扩大到全国，以消除交通盲区；完成首都圈的六条循环高速公路网以及推出每月6万韩元的全国综合公共交通卡。当天下午，金文洙依次访问了忠清南道天安市、世宗市，忠清北道清州市和大田市，攻占中部地区。改革新党候选人李俊锡也在忠清地区进行了游说。李俊锡赴天安一所大学和传统市场访问，致力于与青年层沟通。另外，共同民主党还提及金文洙作为国务委员在紧急戒严时期与尹锡悦通电话，不能否认他是内乱的同谋。该党选举对策委员会发言人朴炅美表示，他们不仅破坏了国家，还想破坏大选，绝对不能原谅他们。