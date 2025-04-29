亚太经合组织贸易部长会议闭幕 商定通过多边贸易体制进行协调

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韩国国际广播电台报道：据韩国产业通商资源部透露，产业通商资源部长官安德根和美国贸易代表部(USTR)代表杰米森•格里尔16日下午在济州国际会议中心(ICC)举行会谈，决定下周在美国以均衡贸易、非关税措施等六个领域为中心展开正式协商。在美国特朗普政府关税问题和中美矛盾加剧的情况下，今年亚太经合组织（APEC）贸易部长一致通过了联合声明。本月15日和16日在济州国际会展中心（ICC）举行的会议上，亚太经合组织贸易部长们一致认为，各经济体通过多边贸易体制进行协调，并就世界贸易组织（WTO）的重要性达成一致意见。韩国是本次会议的主席国，产业通商资源部16日表示，在亚太经合组织二十一个经济体贸易部长达成共识后，发表了包括上述内容在内的联合声明。据悉，从本月8日开始进行工作磋商的初期，由于各经济体立场分歧较大，难以保证是否发布联合声明。特别是此次会议是在特朗普第二任期开始所引发的大规模关税战争、各经济体对美国高额关税担忧加剧的情况下举行的，因此更难以确定是否能够发布联合声明。韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）强调，在工作磋商初期，各方出现了明显的立场分歧，但在主席国的协调下，主要经济体就亚太经合组织的合作方向达成了共识，并决定灵活地共同应对全球贸易的不确定性。产业部表示，虽然最近全球贸易环境的不确定性加剧，但经合组织各经济体向全球市场发出了可以合作克服的积极信号。此外，产业部还高度评价了亚太经合组织在深入讨论世贸组织贸易问题方面所做出的努力，并重申了亚太经合组织为营造透明、可预测以及有利于企业投资环境的决心。各经济体还一致认为，需要对世贸组织的整体运作进行有意义、有必要和全面的改革。产业部还表示，韩国提出的“人工智能贸易（AI for Trade）倡议”，获得了各经济体的广泛关注与支持。产业部通商交涉本部长郑仁教表示，最近各国对全球贸易环境的立场存在分歧，此次贸易部长会议对包括韩国以及二十个经济体在内的100多名联合宣言谈判组来说是一大挑战。郑仁教说，我们将基于此次会议取得的成果，尽最大努力在今年下半年举行的外交通商会议及首脑会议上进一步创造实质性成果。