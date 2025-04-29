韩国民力量党：高度评价尹锡悦前总统退党 将成为大选胜利契机

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国民力量党就尹锡悦前总统宣布退党一事表示，高度评价其决断，期待这将成为局面翻转的契机。国民力量党共同选举对策委员会委员长权性东本月17日在济州市民俗五日市场拉票活动结束后向记者表示，尹锡悦前总统为了金文洙候选人和党作出了重大决断。权性东还表示，希望我党能以此为契机，停止内部的互相指责、团结一致，专注于助推金文洙候选人当选。权性东说，目前的局面艰难，但是前总统退党、前党内候选人韩东勋也加入了拉票活动，流失的支持者逐渐回心转意。如果能在两周的时间里竭尽全力，有望翻转局面、击出满垒本垒打。国民力量党紧急对策委员会委员长金龙泰在全罗北道全州拉票活动中与记者见面时表示，将助力国民力量党和金文洙候选人突破弹劾局面，实现国民大团结。国民力量党首席发言人申东旭17日上午在位于首尔汝矣岛的国民力量党中央办公大楼与记者见面时表示，尽管一直以来存在不少争议，但是尹锡悦前总统对何种选择才会对我党及我党支持者更有利进行了深思熟虑。申东旭还表示，媒体的关注点集中在尹锡悦前总统的退党问题上，未能展现金文洙候选人的优势和真实的一面。如今这一问题已得到解决，金文洙候选人在今后的竞选活动期间可以不受束缚地展开拉票。申东旭还表示，党与尹锡悦前总统之间事先未进行紧密协商。