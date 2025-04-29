北韩抗议美国将其列为反恐不合作国家 称将采取反制措施

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韩国国际广播电台报道：北韩就美国连续29年将其列为“反恐不合作国家”一事驳斥称，美方应先正视因其单方面错误行为而彻底成为敌对国家的朝美关系现状。据朝中社本月17日报道，北韩外务省发言人16日发表谈话时称，美国国务院再次将北韩列为“反恐不合作国家”是“政治挑衅行为”。发言人指责称，通过这种无必要、低效的恶意行为来挑衅我方，只能加剧双方互不相容的敌对感。发言人辩驳称，美国所标榜的“反恐”只不过是干涉内政、颠覆制度的借口，美国非法、不正当的敌对行为才是最严重的政治暴力和国家级别的恐怖活动。发言人威胁称，我方绝不姑息外部势力任何试图破坏和侵犯我国国家尊严、主权和安全利益的企图，将在各领域寻求有效、适当的反制措施，以应对美国在各领域的敌对挑衅行为。另外，朝中社还刊登了专家评论，谴责日本加强军事力量的行为。国际安全问题评论家金丽元（音译）指出，战犯国日本企图对拥核国率先采取行动，这种鲁莽的增强军事力量活动无异于自我毁灭的行为，将促其走向第二次失败。评论指出，报道称日本为应对高超音速导弹，将进行利用电能发射炮弹的大型电磁炮试制品测试，这就要求我们迫切需要储备更强大、更具压倒性的力量来对其进行遏制。