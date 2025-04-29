韩两党围绕候选人修宪方案展开唇枪舌战

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党总统选举候选人李在明和国民力量党候选人金文洙先后提出修宪方案，并展开了激烈论战。李在明率先提出修宪倡议，其具体内容包括总统任期缩短为四年、允许连任，引入二轮多数选举制。李在明还强调，应由国会推荐国务总理、监查院移交国会管理等。另外，李在明提议将“5·18精神”纳入宪法，并大幅强化戒严令颁布标准。他表示，修宪可与明年地方选举同时进行，但缩短任期必须谨慎。金文洙提出缩短任期的修宪方案，并提议签署“修宪协约”。金文洙表示，下届总统任期应缩短为三年，其后缩短为四年、允许多次担任。金文洙还提出，当选总统后将废除总统的司法起诉豁免特权，并全面废除国会议员的免逮捕和免责特权。国民力量党称，李在明提出连任制度，意在长期掌权。国民力量党选举对策委员会首席发言人申东旭谴责称，这一想法极为傲慢，意在独享近在眼前的大权、实现长期独裁。该党共同选举对策委员会委员长罗卿瑗表示，“连任”一词具有迷惑性，令长期掌权成为可能。国民力量党还谴责称，李在明的修宪方案看似为分散权力，实则充满了政治算计。该党紧急对策委员会委员长金龙泰表示，修宪方案表面上似乎在试图分散权力，实际上是在削弱对行政权力的牵制，并将立法权集中到多数党手中。对此，共同民主党驳斥称，国民力量党对“连任制”的指责是政治攻击，下届总统将是最后一届五年单任制总统。该党总括选举对策委员会委员长康锦实表示，对总统而言，连任制比多任制更加不利，连任制意在长期掌权的说法根本不成立。共同民主党还谴责称，金文洙不具备讨论修宪的资格。该党常任总括选举对策委员会委员长尹汝准（音译）表示，金文洙不对国民道歉就提出修宪，目的在于摆脱当前的不利局面。该党总括选举对策本部长尹昊重强调，连任规定不适用于下届总统。