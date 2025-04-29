韩最新民调：候选人支持率 李在明 50.2% 金文洙 35.6% 李俊锡 8.7%

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韩国国际广播电台报道：本月19日公布的一项最新民调结果显示，共同民主党总统选举候选人支持率超过50%，排名第一。Realmeter受《能源经济新闻》委托于5月14日至16日面向全国1509名18周岁及以上选民实施了21届总统选举候选人适合度调查，结果显示（置信度95%、抽样误差±2.5个百分点），共同民主党候选人李在明的支持率为50.2%；国民力量党候选人金文洙的支持率为35.6%；改革新党候选人李俊锡的支持率为8.7%。与前一次调查相比，李在明的支持率下滑1.9个百分点，金文洙上升4.5个百分点，李俊锡上升2.4个百分点。从各地区情况来看，在保守派票仓大邱和庆北地区，金文洙支持率为44.9%，李在明支持率为43.5%，李俊锡支持率为9.0%。与前一周相比，李在明在大邱和庆北地区的支持率上升8.8个百分点，在70岁及以上年龄段的人群中支持率上升4.4个百分点，但在仁川和京畿道，釜山、蔚山以及庆南地区的支持率有所下滑，在60岁年龄段、40岁年龄段以及20岁年龄段的支持率也出现了下滑。同时，金文洙在大邱和庆北地区的支持率上升12.3个百分点，在大田、世宗和忠清地区上升4.5个百分点，在60岁年龄段的支持率上升9.5个百分点，在70岁年龄段的支持率上升8.7个百分点。在两人对决的情况下，李在明的支持率为54.3%、金文洙的支持率为40.4%；若李在明与李俊锡对决，则前者为51.4%、后者为30.0%。当被问及当选的可能性时，58.8%的应答者选择了李在明；33.6%的应答者选择金文洙；3.4%选择李俊锡。在政党的支持率方面，共同民主党为46.4%，较前一周下滑0.5个百分点；国民力量党为34.2%，较前一周下滑3.5个百分点；改革新党为5.9%，较前一周上升2.5个百分点。本次调查以无线电话（100%）自动问答方式进行，应答率为8.4%。具体内容可参考中央选举民意调查审议委员会主页。