金主爱亮相外交活动 或暗示其继承人地位？

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韩国国际广播电台报道：本月9日，俄罗斯卫国战争胜利纪念日之际，北韩国务委员长金正恩携女儿金主爱访问位于平壤的俄罗斯驻北韩大使馆。这是金正恩首次携女儿一同亮相外交活动，金主爱会否成为继承人再次引发关注。在公开的视频中，金正恩牵着金主爱的手走进俄罗斯大使馆，并与俄罗斯驻北韩大使握手、行贴面礼。北韩媒体在活动报道中称呼金主爱为“最亲爱的女儿”，其级别较过去有所提升。2022年金主爱首次公开亮相时被称为“亲爱的子女”，随后其称呼逐步提升为“尊贵的子女”、“尊敬的子女”。这是北韩媒体首次使用“最亲爱的女儿”这一表述。韩国统一研究院客座研究委员赵汉凡分析称，“最”这一表述意味着金主爱比其他子女更受重视，在外交活动中一同亮相是正式对内外表明其为继承人。不过也有分析指出，考虑到北韩社会的特殊性和以男性为中心的权力结构，金主爱很有可能只是一个象征性的存在。统一研究院高级研究委员洪珉表示，在北韩的统治秩序下，强调女儿这一点意味着她很有可能只是政治象征，而非继承人。统一部官员表示，不排除任何一种可能性。金主爱此次在外交舞台上亮相，意味着她在继承机制中占据了重要位置。迄今为止，金主爱不断在各类军事活动和内部行程中亮相。